Системы Пожарной Безопасности — Монтаж, проектирование, разработка, проверка и обслуживание
ООО «СПБ» (СистемаПожарнойБезопасности), оказывает полный спектр услуг по проектированию, монтажу и обслуживанию систем пожарной безопасности, охранных систем и систем сигнализации в Москве и Московском регионе.
Возьмём на себя работы по подготовке необходимых документов и её согласованию в государственных органах по контролю и надзору. Будем с Вами от проектирования до приёмки, сдачи объекта надзорным органам, защищая и отстаивая Ваши интересы.
Доверьте свою безопасность профессионалам с допусками и опытом более 10-лет. Позвоните по контактным телефонам или закажите услугу через сайт,отправив заявку.
ООО «СПБ» — Ваш покой и безопасность под надёжной защитой!
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Тел, Viber, WhatsApp — 8(926) 510-12-63;
Тел — 8(499) 394-43-54; 8(926) 497-90-61