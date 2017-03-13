ООО «СПБ» (СистемаПожарнойБезопасности), оказывает полный спектр услуг по проектированию, монтажу и обслуживанию систем пожарной безопасности, охранных систем и систем сигнализации в Москве и Московском регионе.

Возьмём на себя работы по подготовке необходимых документов и её согласованию в государственных органах по контролю и надзору. Будем с Вами от проектирования до приёмки, сдачи объекта надзорным органам, защищая и отстаивая Ваши интересы.

Доверьте свою безопасность профессионалам с допусками и опытом более 10-лет. Позвоните по контактным телефонам или закажите услугу через сайт,отправив заявку.

ООО «СПБ» — Ваш покой и безопасность под надёжной защитой!